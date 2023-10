“La viola nel nuovo mondo” a Matera e Altamura

A Matera e Altamura per un concerto dedicato alla Pace e alla solidarietà fra i popoli. Sabato 14 ottobre all’Auditorium Raffaele Gervasio di Matera e domenica 15 ottobre al Teatro Mercadante di Altamura. La viola solista di Anna Serova sarà accompagnata dall’Orchestra Sinfonica di Matera in: La viola nel nuovo mondo. Dai ritmi esotici, alle danze, al Jazz dei sei movimenti de La Création du monde di Milhaud. Dalla contaminazione con la canzone pop dell’Opera da tre soldi di Kurt Weill al Concerto per violoncello, fiati e jazz band di Friedrich Gulda.

“Il concerto (…) vuole sottolineare il linguaggio universale, al di là dei generi, della musica. – afferma il direttore artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, Maestro Saverio Vizziello – Come universali sono i valori di Pace e solidarietà fra i popoli. E alla luce dei recenti accadimenti, dalle guerre in Europa e nel Medio Oriente alle migliaia di terremoti in Afghanistan, abbiamo deciso di dedicare questo concerto alla Pace e alla solidarietà fra i popoli. Come artisti vogliamo, attraverso la musica, rivolgere un pensiero alle tante vittime e persone che si trovano a dover affrontare tragedie di tale portata”.

Anna Serova – Viola / Musiche di: Darius Milhaud – La création du monde (La creazione del mondo) op.81 / Kurt Weill – Canzoni dall’Opera da tre soldi: Ouverture; Die Moritat von Mackie Messer; Tango ballade; Kannone Song; Dreigroschen finale. / Friedrich Gulda – Concerto per violoncello, fiati e jazz band (versione per viola): Ouverture; Idylle; Cadenza; Menuett; Finale alla marcia. / ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA / Direttore: Pietro Mianiti

https://orchestrasinfonicamatera.it/