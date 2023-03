“La Voce dei Giovani Napoli” è il progetto ideato e curato da Comune di Napoli, Giffoni Innovation Hub e Giffoni Film Festival per formare i giovani al linguaggio cinematografico e alla scrittura creativa, con l’obiettivo di produrre e distribuire un cortometraggio che racconti la città. Uno storytelling che parte da un soggetto ideato dalla classe selezionata attraverso la challenge attiva da marzo a fine aprile.

Le classi delle scuole napoletane che vi parteciperanno avranno l’opportunità di approcciare il mondo cinematografico attraverso: scrittura creativa e mestieri del cinema, video tutorial e workbooks; mentorship sui progetti di classe con webinar di supporto per docenti.

“E’ la prima volta che il Comune di Napoli stringe una partnership con il Giffoni Film Festival e in particolar modo con la società Giffoni Innovation Hub. – afferma il Sindaco Manfredi – Con il Direttore Gubitosi abbiamo sviluppato un’idea che punta sui giovani e il volano è l’audiovisivo. Il coinvolgimento delle scuole napoletane, nella realizzazione di un film per raccontare la loro città con i loro occhi e i loro punti di vista, è un percorso stimolante e permetterà di trovare nuovi stimoli ed entusiasmo per avvicinarsi e conoscere da dentro l’arte cinematografica, oramai un indotto importantissimo per la nostra Regione. E sarà un traguardo fondamentale presentarlo durante la prossima edizione del festival del cinema per ragazzi che si terrà a luglio, un ulteriore modo concreto di confronto e crescita per i giovani aspiranti registi, autori e attori”.

https://www.giffonihub.com/la-voce-dei-giovani-napoli/