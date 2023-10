LE CITAZIONI: Adam Smith

«Deve il miglioramento delle condizioni delle classi sociali inferiori essere considerato come un vantaggio o un inconveniente per la società? La risposta sembra essere a prima vista molto facile. Servitori, lavoratori e operai di diverse specie formano la parte di gran lunga maggiore di ogni grande società politica. Ma ciò che migliora le condizioni dei più non può mai essere considerato un inconveniente per il tutto. Nessuna società può essere fiorente e felice se la maggior parte dei suoi membri è povera e miserabile.»

Adam Smith, La ricchezza delle nazioni.