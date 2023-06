L’estate del fare a Castelletto Uzzone

A Castelletto Uzzone, nel cuneese, stanno per partire i quattro workshop estivi di Banca del Fare e pare che a Cascina Crocetta fervano i preparativi. Corsi di formazione, laboratori teorico-pratici, rigenerazione e reinterpretazione del territorio.

I partecipanti dal 2017 al 2022 sono stati in totale 259, tra studenti, professionisti e artigiani provenienti da tutto il mondo, letteralmente, e da gran parte d’Italia. Ad oggi gli iscritti sono 14, su una capienza massima di 50, e vengono da: Italia, Croazia, Germania, Inghilterra, Algeria, Montenegro. Sono tra i 21 e i 41 anni di età, prevalentemente studenti universitari.

I contenuti dei workshop cambiano ogni anno così da affrontare diverse tecniche costruttive. Quest’anno ci si rivolge ai lavori di carpenteria lignea e alla terra cruda. Vediamo nel dettaglio.

RURAL ARENA – dal 04/07 al 14/07 – con Camposaz. Workshop pratico di autocostruzione con legno locale per la realizzazione di un’arena/teatro all’aperto nell’area esterna di Cascina Crocetta, sul crinale del promontorio. L’obiettivo è quello di rendere fruibile alla popolazione locale e ai visitatori uno spazio per eventi, concerti e rappresentazioni teatrali, che possa favorire lo sviluppo di un polo di aggregazione culturale dell’area.

TERRA CRUDA – dal 20/07 al 30/07- con Pietro Degli Esposti. Workshop teorico e pratico sulla terra cruda come materiale da costruzione e focus sulla realizzazione di un pavimento, strutture e intonaci per il recupero e la rifunzionalizzazione di due stanze di Cascina Crocetta.

L’ESTATE IN UNA SCATOLA – dal 04/08 al 13/08 – con Lorenza Demata. Workshop di costruzione di macchine fotografiche pinhole create da scatole di scarto e realizzazione di un progetto con immagini stenopeiche per l’allestimento di una mostra nella chiesetta di San Luigi re di Francia. Un modo più intimo e meno convenzionale di narrare il territorio.

LOOK UP! – dal 28/08 all’08/09 – con Officina 82. Workshop di autocostruzione per realizzare una piattaforma in legno sulla collina panoramica della chiesetta di San Luigi utile all’osservazione astronomica. I telescopi proietteranno le immagini della volta celeste sul soffitto della Chiesa.

