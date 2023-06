Musica alla Reggia di Caserta

Sabato 10 giugno torna la “Musica al tempo di Vanvitelli” alla Reggia di Caserta, con l’Orchestra da Camera di Caserta e il fagottista solista Paolo Carlini.

In programma: Overture dall’opera L’Italiana in Londra di Domenico Cimarosa; Sinfonia n. 83 La Poule di Haydn; il concerto per fagotto e orchestra KV 191 di Mozart.

Anteprima dell’evento venerdì 9 giugno ad Aversa, nella Chiesa della SS. Trinità.

Come diceva Vanvitelli “…Conviene confessare che la Musica non è più privativa dell’Italia. L’armonia, la dolcezza, la grazia, la regolata varietà, e tutt’altro che costituisce Musica e Melodia praticata da questo valentissimo uomo (J.C. Bach) mi ha sorpreso come ogni altro di Napoli”.