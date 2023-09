L’incendio di stanotte a Pastorano, monitoraggio in corso

L’evento è serio. Così viene commentato a caldo l’incendio di stanotte a Pastorano. E’ in corso da parte dell’Arpac, intervenuta con i Vigili del Fuoco, il monitoraggio delle diossine. Per il momento ci limitiamo a riportare integralmente il comunicato stampa dell’Agenzia.

“Da stanotte è in corso il monitoraggio di diossine e furani dispersi in atmosfera a seguito dell’incendio che ieri, domenica 3 settembre, è divampato nella zona Asi di Pastorano, in provincia di Caserta. I risultati dei rilievi, svolti con un campionatore ad alto flusso posizionato nei pressi del luogo dell’incendio, nella direzione prevalente dei venti al momento dell’installazione, verranno diffusi non appena disponibili.

I tecnici Arpac del dipartimento di Caserta sono intervenuti in tarda serata su richiesta dei Vigili del fuoco. A una prima osservazione, il materiale interessato dall’incendio è apparso costituto da rifiuti, tra cui rifiuti in plastica e gomma.

All’1.30 di stanotte l’incendio appariva ancora in corso, e un pennacchio di fumi di altezza di alcune decine di metri si propagava in direzione sud-ovest. Si è osservata la presenza di terreni coltivati nella direzione di propagazione dei fumi.

Oggi sono presenti sul posto due squadre dell’Agenzia ambientale, con vari compiti, tra cui seguire la procedura di smaltimento delle acque di spegnimento e dare continuità al monitoraggio delle diossine eventualmente disperse in atmosfera”.