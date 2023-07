Venerdì 7 luglio, nel quadriportico di Santa Maria delle Grazie a Salerno, parte la XIII edizione di “Teatrando al Quadriportico”, la rassegna di teatro amatoriale organizzata dall’Associazione Planum Montis.

Si comincia con “A midsummer night’s Dream”, spettacolo di danza di Francesco Boccia con il coro “Mac Mani bianche la musica del corpo”. Venticinque giovani dai 5 ai 25 anni che si incontrano e si “amalgamano” tra di loro – con “fragilità” o non – per cantare, stare insieme in sintonia e senza creare “differenze” tra di essi. Voci (e mani) che “cantano” – dunque – e mani che “segnano” – calzando guantini bianchi.