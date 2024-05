Milan Games Week & Cartoomics 2024

Videogiochi, eSport, gioco da tavolo, fumetti, manga, animazione. E’ il Milan Games Week & Cartoomics – MGWCMX – dal 22 al 24 novembre alla Fiera Milano (Rho). Mancano circa 6 mesi ma i biglietti sono già in vendita.

Tra gli ospiti: Shinji Mikami (Resident Evil); Neil Newbon (Astarion in Baldur’s Gate); Jason Aaron (Marvel Comics); Simone di Meo (creatore della nuova locandina); Pepe Larraz (House of X); Takahiro Yoshimatsu (Dragon Ball); Bartosz Sztybor (Cyberpunk: Edgerunners).

“In un presente sempre più proiettato verso il futuro, la pop-culture agisce come un potente specchio della società, riflettendo le tendenze, le aspirazioni e le preoccupazioni del momento e offrendo un terreno fertile per il pensiero dell’individuo, in grado di operare al di là degli schemi predeterminati, di riflettere in modo creativo e di immaginare soluzioni a problemi che non sono mai stati affrontati prima”.

Studios: entertainment tra le principali community di costuming e impersonator. Electric Town: il mondo orientale tra manga, anime, videogame, food e gadget e una Gaming Zone per il free play. Show, talk e panel in aggiunta al Central Stage. Le arene dell’Esportshow. L’area ImagiNation (fumetti, illustrazione e fiction) L’area Unplugged (giochi da tavolo, di carte e di ruolo). Creators World (per incontrare le star di Twitch, Youtube e TikTok preferite). Fantasticon Film Fest nell’Auditorium di Fiera Milano.

Sembra che ne valga la pena.