Musica al tempo di Vanvitelli, alla Reggia di Caserta

“Musica al tempo di Vanvitelli” è il Progetto dell’Orchestra da Camera di Caserta per le Celebrazioni Vanvitelliane. Dal 20 maggio al 24 giugno tre concerti alla Cappella Palatina della Reggia di Caserta. Per “Vanvitelli oltre la Reggia”, i concerti saranno proposti in replica ad Aversa.

Il primo concerto si terrà sabato 20 maggio presso la Cappella Palatina. Solista ospite, Carlo Torlontano. In programma due sinfonie, di Wolfgang Amadeus Mozart e Leopold Kozeluh, e due concerti per corno delle Alpi, di Leopold Mozart e Anton Zimmermann.

CALENDARIO COMPLETO:

Venerdì 19 Maggio – 20.30 – Aversa Chiesa di S. Agostino. Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio – direttore Carlo Torlontano -corno delle Alpi. Anton Zimmermann – Sinfonia Pastoritia per corno delle Alpi e archi Wolfgang Amadeus Mozart – Sinfonia in re maggiore KV 81. Leopold Mozart – Sinfonia Pastorella per corno pastoriccio e archi Leopold Kozeluh – Sinfonia n.3 in sol minore. Prolusione – Vanvitelli ad Aversa a cura di Jolanda Capriglione – Club Unesco Caserta.

Sabato 20 Maggio – 17.30 – Reggia di Caserta Cappella Palatina. Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio – direttore Carlo Torlontano – corno delle Alpi Anton Zimmermann – Sinfonia Pastoritia per corno delle Alpi e archi. Wolfgang Amadeus Mozart – Sinfonia in re maggiore KV 81. Leopold Mozart – Sinfonia Pastorella per corno pastoriccio e archi. Leopold Kozeluh – Sinfonia n.3 in sol minore.

Venerdì 09 Giugno – 20.30 – Aversa Chiesa della SS. Trinità (S. Audeno). Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio – direttore Paolo Carlini – fagotto. Domenico Cimarosa – Overture dall’opera I Traci amanti. Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto in si bemolle maggiore per fagotto e orchestra KV 191. Franz Joseph Haydn – Sinfonia n.83 in sol minore La Poule. Prolusione – Musicisti aversani al tempo di Vanvitelli a cura di Nicola De Chiara – giornalista, scrittore.

Sabato 10 Giugno – 17.30 – Reggia di Caserta Cappella Palatina. Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio – direttore Paolo Carlini – fagotto. Domenico Cimarosa – Overture dall’opera I Traci amanti. Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto in si bemolle maggiore per fagotto e orchestra KV 191. Franz Joseph Haydn – Sinfonia n.83 in sol minore La Poule.

Venerdì 23 Giugno – 23 giugno – Aversa Chiesa di S. Domenico. Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio – direttore Giuseppe Albanese – pianoforte Gennaro Astarita – Overture dall’opera Il Principe Ipocondriaco Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra KV 456. Franz Joseph Haydn – Sinfonia n.76 in mi bemolle maggiore. Prolusione – Architetti ad Aversa al tempo di Vanvitelli: Filippo Raguzzini a cura di Giuseppe Lettieri – giornalista.