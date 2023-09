MUTA/MENTI PER “ADOLEGGENTI” e IL MONDO SALVATO DAI RAGAZZINI

MUTA/MENTI PER “ADOLEGGENTI”, da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre. Progetto di Reading Literacy dell’Associazione culturale Kolibrì in partenariato con Andersen, Agita e molte altre realtà associative. E la consegna del premio letterario di Juvenilia, Il mondo salvato dai ragazzini. E lo spettacolo di e con Gek Tessaro, Il cuore di Chisciotte, per ragazzi dai 10 anni in su.

I libri premiati quest’anno: Chisciotte Fenicottero (Edizioni Primavera) di Bruno Tognolini; Tempo al tempo. Rime sulla vita che viene e che va (Salani, illustrazioni di Francesca Cosanti) di Gianluca Caporaso; Figli dello stesso cielo (Piemme) di Igiaba Scego; Dentro me cosa c’è? (Terre di Mezzo) di Daniela Carucci e Giulia Pastorino.

“Un per/corso culturale − informat(t)ivo, formativo, trasformativo e performativo – che quest’anno ha declinato il tema scelto (Muta/menti per “adoleggenti”) mettendo in gioco attraverso sette tappe-moduli del cammino di ricerc/azione con libri, autori, formatori, partner e specialisti di eccellenza molteplici linguaggi della creatività: dal teatro al cinema, dall’arte fino alla musica”.

Dal 9 all’11 ottobre, Sala Filangieri dell’Archivio di Stato, “CANTIERI DI MUSICA” di e con Elisabetta Garilli, con la partecipazione di circa 150 alunne e alunni di sette classi dell’IC Volino-Croce-Arcoleo.

Il 9 ottobre nella Sala Teatro Volino-Piazzi e il 10 negli spazi dell’Auditorium I.C. Ferrajolo-Siani di Acerra: “LA CLASSE È UN’ORCHESTRA”, “incontro creat(t)ivo sull’educazione musicale e sentimentale”.

Il 12 e il 13 ottobre, “TRAS/FORM/AZIONI – Libri in movimento” nella Biblioteca “Annalisa Durante”. “In scena, ragazze e ragazzi che offriranno agli autori presenti la trasformazione dei loro testi riletti e vissuti con il corpo, le emozioni, i colori, le immagini in movimento e i suoni”. Il 12 sarà presente una delegazione della Scuola Statale di I grado “G. Randaccio” di Cervignano del Friuli (Udine) che interpreterà IO SONO L’ALTR…, ispirato dal romanzo per ragazzi di Antonella Sbuelz Questa notte non torno (Feltrinelli).

Venerdì 13 ottobre, nel Teatro dei Piccoli diretto da Morena Pauro de Le Nuvole/Casa del Contemporaneo: cerimonia di premiazione della sesta edizione del premio letterario di Juvenilia e il “IL CUORE DI CHISCIOTTE”, visionario spettacolo conclusivo.