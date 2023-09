Quinta tappa del Tour del Giallo dedicata a Maurizio de Giovanni.

Sarà il “nostro” Maurizio de Giovanni a chiudere le passeggiate di Vedi Napoli d’estate e poi torni, costruite intorno alle origini e allo sviluppo del Giallo. Cinque tappe: Mastriani (1851), Serao (1907), Di Giacomo (1893), Veraldi (1976) e, sabato 30 settembre, de Giovanni.

“Si partirà da una location misteriosa (raggiungibile solo scoprendo un indizio che verrà inviato a tutti gli iscritti privatamente), poi si passeggerà insieme in una Napoli misteriosa e magica, incontrando una serie di persone che racconteranno il percorso letterario dello scrittore vomerese. Amici, giornalisti, scrittori, attori che hanno lavorato con lui sveleranno piccoli aneddoti poco noti al grande pubblico. Mentre il giorno dopo, domenica 1 ottobre, sempre alle 10,30 e sempre in una location misteriosa, sarà lo stesso autore ad accompagnare i suoi lettori in un pezzo della sua vita e dei suoi ricordi”.