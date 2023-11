NAPOLI WORLD 2023

15 appuntamenti live gratuiti + panel e speed meeting professionali. Oltre 30 artisti provenienti da Norvegia, Francia, Tunisia, Spagna, Italia, Serbia. Oltre 50 delegati internazionali. Questi in sintesi i numeri della Seconda edizione di “Napoli World”, evento live rivolto ai musicisti e agli addetti ai lavori del campo musicale ma aperto al pubblico. Un’occasione per gli artisti selezionati per esibirsi davanti ad una platea di direttori di festival internazionali eseguendo tutte le musiche “dal mondo”, con un focus su quella popolare e folk napoletana e del Sud Italia.

Gli appuntamenti sono per i giorni 30 novembre, 1e 2 dicembre al Teatro Bellini e ai club Bourbon Street e Tools. Tutti ad ingresso gratuito. In programma la musica live di: Sangennarobar, Francesco Loccisano/Marcello De Carolis Duo, Hiram Salsano, Osso Sacro, Tupa Ruja, Enerbia, Enzo Avitabile, Alexandra Archetti & Steinar Raknes, Joana Gomila & Laia Valles, Scialacore, Frigya Project, Naked, Neapolis super orchestra (Bagarija Orkestar featuring Ars Nova Napoli).

www.musiconnect-italy.com/programma-2023

Tra le iniziative il panel organizzato dal network Sounds Of Europe (rete di 13 festival internazionali in 11 paesi) dal titolo “Women In World Music, From Artists To Promoters, Managers, Journalists…” L’1 dicembre al Piccolo Bellini si parlerà del ruolo professionale delle donne nel mondo della musica. Interverranno: Bojan Djordjevic – Festival Todo Mundo & Pocket Globe Festival (Serbia), Bozena Szota – Ethno Port Festival (Polonia), Cecilia Guenego – Heures D’ètè Festival (Francia), Jarmila Vickova – World Music Festival Bratislava (Slovacchia).