Per “Binario Rosa” in scena “Serao Segreta”

Riprendono gli appuntamenti della rassegna “Binario Rosa” al Museo Ferroviario di Pietrarsa. In scena, domenica 10 settembre, lo spettacolo teatrale “Serao Segreta” di Nicola Le Donne e Mario Autore. Non la Serao dei libri di storia ma quella, appunto, segreta. E allora “un dj di una radio dei nostri tempi riesce a mettersi in “contatto ” con la Serao e da quel punto inizia una vera e propria intervista”.

Da uno scritto di Antonio Ghirelli, adattato da Nicola Le Donne. Matilde Serao è Daria D’Amore. Regia di Mario Autore.