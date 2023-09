Nasce l’Osservatorio sulla Cooperazione Internazionale allo Sviluppo Sostenibile (OCISS), grazie all’Accordo Quadro di Collaborazione Scientifica e Culturale tra il Centro Studi Internazionali (CSI) ed il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (DISPC) dell’Università degli Studi di Salerno.

“Lo scopo è quello di creare un osservatorio permanente sulla cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, in grado di tenere conto sia della dimensione progettuale di questa materia, strettamente afferente alla ricerca accademica e all’individuazione delle principali aree di funzionamento e di criticità del sistema, sia della prospettiva attuativa, attraverso il coinvolgimento degli attori che operano materialmente nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo”.

A guidare l’Osservatorio: Emiliana Mangone dell’UNISA e Stellamarina Donato del CSI. Tra i componenti: Francesco Gaudiosi (CSI), Graziano Palamara (UNISA), Lucia Picarella (Universidad Católica de Colombia), Alexander Virgili (CSI).

“Il tema della cooperazione internazionale, inoltre, si colloca in una prospettiva evidentemente interdisciplinare. I principali obiettivi di questa modalità di cooperazione internazionale sono relativi alla riduzione della povertà, al miglioramento delle condizioni di vita delle persone e al raggiungimento dello sviluppo sostenibile, sia nella sua declinazione ambientale che nella sua prospettiva economica. Da ultimo, risulta necessario sottolineare la compresenza di numerosi attori non solo nella fase giuridica, attinente alle conclusioni di accordi internazionali per la cooperazione allo sviluppo, ma anche alla sua dimensione pratica, che vede coinvolti nelle politiche di cooperazione internazionali gli Stati, le organizzazioni internazionali, le ONG e il settore privato”.

https://www.dispc.unisa.it/dipartimento/strutture?id=687

https://studi-internazionali.org/ociss/