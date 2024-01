Franz

che a incedere nel passo

ad ogni avverso incutea timore

col braccio al petto

comandò il reparto

come falange armata assedia il Palazzo nemmeno la disfatta ne oscurò l’onore

da fiero e cavalleresco

nel campo di battaglia.

Quel che poi arrivò dopo

nel mondo dei poteri

non sempre fu all’altezza di quel tuo fulgore ma la memoria di quello sguardo alto

di quel vento che soffiò negli anni tuoi – e nostri – migliori

è ciò che ora

in passo finale ti è compagna.

