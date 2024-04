Aperte le iscrizioni a “Politik-Her: School of Politics for Young Women”. L’iniziativa di Prime Minister in partnership con l’Unione Europea all’interno del programma Erasmus+, “vuole dare voce e potere a giovani donne tra i 16 e i 22 anni, con l’obiettivo di promuovere l’uguaglianza di genere e la cittadinanza attiva attraverso un approccio educativo innovativo e interculturale”. La scuola avrà inizio a Napoli il 10 e l’11 maggio con possibilità di partecipare a un bootcamp di cinque giorni a Roma. Le partecipanti selezionate potranno andare a Strasburgo per l’evento finale del progetto.

