The Best of cycling 2023, le più belle immagini

La mostra The best of cycling al Forte di Bard dal 27 aprile al 13 ottobre 2024. Esposte una settantina di fotografie che hanno partecipato all’omonimo concorso. Il Forte di Bard a suo modo protagonista del Giro d’Italia che passerà per il vicino Biellese domenica 5 maggio, con la tappa San Francesco al Campo – Santuario di Oropa.

La vincitrice dell’edizione 2023 è Pauline Ballet, fotografa francese. La fotografia riprende la calda accoglienza dei Paesi Baschi a Vittoria Gasteiz in occasione della partenza della seconda tappa del Tour de France.

Secondo posto per Simone Panzeri, con lo scatto di una giovanissima atleta che “vola a terra”.

Terzo posto a Gregory Van Gansen che ai mondiali di Glasgow inquadra il solitario Mathieu Van Der Poel vincitore del mondiale.

“La mostra omaggia anche la figura di Alfonsina Strada a cent’anni di distanza dalla sua impresa entrata nella storia. Correva l’anno 1924: il 10 maggio, prendeva il via la dodicesima edizione del Giro d’Italia e quel giorno, a Milano, pronta a lanciarsi nell’avventura, con il numero 72 sulla schiena, c’era lei, l’unica donna ad aver corso il Giro d’Italia. In quel Giro sfidò i pregiudizi, i dubbi, lo scetticismo e il maschilismo imperante nell’Italia fascista. Un Giro d’Italia che Alfonsina Strada concluse fuori classifica perché aveva superato il tempo massimo al termine dell’ottava tappa. Ma le fu consentito di proseguire, per compiere tutti i 3.613 chilometri previsti”.

Dal 3 al 5 maggio a Biella, in occasione del passaggio del Giro d’Italia, edizione speciale della mostra con il meglio delle ultime tre edizioni.