Premio Internazionale Dialoghi di Pistoia ad Amitav Ghosh

Sabato 27 maggio lo scrittore, giornalista e antropologo indiano Amitav Ghosh riceverà in piazza del Duomo il Premio Internazionale Dialoghi di Pistoia. “Il Premio è conferito a una figura del mondo culturale che con il proprio pensiero e la propria opera abbia testimoniato la centralità del dialogo per lo sviluppo delle relazioni umane”.

Dopo la premiazione, Ghosh parteciperà al colloquio La maledizione della noce moscata. Voci non umane, storie più che umane, con lo scrittore e giornalista Paolo Di Paolo. I due si interrogheranno sulla capacità degli umani di comunicare. Una riflessione partendo dalla storia esemplare dell’albero della noce moscata e dalla lunga parabola del colonialismo.

Amitav Ghosh, nato a Calcutta, ha insegnato scrittura creativa alla Columbia University di New York ed è stato corrispondente per il New Yorker. In Italia per Neri Pozza ha pubblicato: Il paese delle maree (2005, beat 2020) e La maledizione della noce moscata. Parabole per un pianeta in crisi (2022).

www.dialoghidipistoia.it