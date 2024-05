Primavera Mozartiana 2024 alla Reggia di Caserta

Primavera Mozartiana alla Reggia di Caserta. Sabato 25 maggio concerto dell’Orchestra da Camera di Caserta, diretta da Antonino Cascio e con la partecipazione dell’oboista Hyun Jung Song. Divertimento n.3 KV 138 e concerto in do maggiore KV 314 per oboe e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n.82 / l’Orso di Franz Joseph Haydn.

Si prosegue a giugno con tre concerti degli ensemble dell’Orchestra. In programma trascrizioni cameristiche di brani sinfonici, divertimenti per Harmonie Ensemble e concerti di autori napoletani dell’epoca di Mozart.

Dalla Reggia di Caserta “in Terra Laboris… sulla via di Mozart”. Venerdì 24 maggio ad Aversa presso la Chiesa di S. Antonio e domenica 26 maggio a Capua presso la Chiesa di S. Domenico.

www.autunnomusicale.com