“Puccini 100” chiude Artemus nel Giorno della Memoria

Con il galà lirico “Puccini 100”, nel centenario della scomparsa, si conclude la VI Stagione Concertistica Artemus a Pompei. Il 27 gennaio, al teatro Di Costanzo-Mattiello, il soprano Chiara Polese, il tenore Andrea Calce e l’Orchestra Artemus, diretta dal Maestro Alfonso Todisco, eseguiranno arie e duetti dalle opere più famose di Giacomo Puccini.

In occasione della Giornata della Memoria, che si celebra proprio il 27 gennaio, la serata si aprirà con l’esecuzione, in prima assoluta, del brano “The road not taken”, composto dal Maestro Flavio Cuccurullo e dedicato alle vittime della Shoah “per non dimenticare”.

“Puccini 100” arriva al termine di una serie di quattro concerti, dal Rigoletto agli omaggi a Ennio Morricone ed Enrico Caruso passando per il Christmas Concert. Tutti ad ingresso gratuito per favorire l’opera di divulgazione culturale, obiettivo principale dell’iniziativa, realizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Pompei.

