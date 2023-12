Il ‘700 Napoletano da Benevento al Marocco

L’Orchestra da Camera dell’Accademia di Santa Sofia di Benevento ha da poco concluso una tournee in Marocco dedicata al ‘700 Napoletano. Due gli appuntamenti: il 6 dicembre al Palazzo dei Congressi di Fes e il 17 dicembre all’Auditorium dell’Università Al Akhawayn di Ifrane.

Sono stati eseguiti il Concerto n.8 in La maggiore “La Pazzia” per archi di Francesco Durante, il Concerto per violoncello in Sol maggiore per archi di Nicola Porpora, con solista il violoncellista Danilo Squitieri, la sinfonia dall’ O’ Frate ‘Nnammorato e il Concerto in Si bemolle Maggiore per violino e archi di Giovanni Battista Pergolesi, con solista il violinista Riccardo Zamuner.

Da Benevento al Marocco per suonare la nostra musica. Bello.