SAX THERAPY

L’associazione della Borsa di Studio Giuseppe de Matola lancia nuova iniziativa. Napoli, 12 aprile, presso il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, conferenza dedicata “all’esplorazione del potenziale terapeutico della musica del sassofono per la salute del corpo e della mente”.

Relatore principale il Prof. Francesco Burrai, esperto di music medicine, che presenterà i risultati delle sue ricerche. Gli studenti di sassofono del Conservatorio, tra cui vincitori della Borsa di Studio Giuseppe De Matola, eseguiranno una selezione di brani originali composti dallo stesso Prof. Burrai e diretti dal Prof. Gianfranco Brundo.

“La Borsa di Studio per il Sax ‘Giuseppe De Matola’ è stata istituita da Ann Pizzorusso in onore del suo compagno Giuseppe De Matola, un sassofonista napoletano di rock’n roll scomparso il 16 maggio 2022. Nel 2023 sono state assegnate 5 borse di studio, e nel 2024 saranno consegnate altre 5 borse di studio “Giuseppe De Matola” per un valore di cinquemila euro. il termine per l’iscrizione è il 20 aprile 2024”.

https://www.sanpietroamajella.it/borse-di-studio-per-il-sax/

Il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella è il più antico del mondo. Gli studenti hanno la possibilità di studiare qualsiasi strumento e di comporre opere originali. Il Conservatorio ospita una straordinaria biblioteca dove sono conservati rari spartiti musicali e testi operistici dei più famosi compositori.