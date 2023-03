“Sorvóli” di Franz Rosati ad Arezzo

Dal 5 aprile al 4 maggio – inaugurazione il 4 aprile – tra immagini dal satellite e suoni da algoritmi al palazzo della provincia di Arezzo. I “Sorvóli” sul mondo iperconnesso di Franz Rosati. Una installazione di arte digitale assemblata con immagini satellitari, visualizzazioni elaborate utilizzando modelli di machine learning e spazi virtuali generati dall’analisi delle informazioni recuperate dai veicoli spaziali in orbita intorno alla Terra, e basata sui progetti “Latentscape” e “Distantia”.

“Protagoniste, le forme intricate e affascinanti del nostro pianeta restituite dal satellite… Un percorso audiovisivo multimediale tra immagini, ma immerso in un suono generato da algoritmi di machine learning addestrati da set di dati personali…”

Franz Rosati – musicista, artista digitale e docente – da diversi anni esplora un ampio spettro di risultati estetici, dal minimalismo procedurale e generativo dei wireframe ai rendering 3D in tempo reale, dalla creazione di creature virtuali autonome (come Machine and Structure o Pathline) all’esplorazione di paesaggi distopici immanenti. Il suono e la musica sono elementi centrali nel suo lavoro.