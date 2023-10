Sovversivə – festival sulle identità di genere a Napoli

Dal 13 al 15 ottobre, a Napoli, si terrà “Sovversivə – il festival che celebra le molteplici identità di genere”, organizzato dalle studentesse di Prime Minister Napoli.

«L’esigenza dellə nostrə studentesse di portare a Napoli qualcosa che le rappresentasse, mai visto sul territorio e che permettesse allə altrə di sentirsi rappresentatə è stata forte. – ha detto Angela Laurenza, cofondatrice di Prime Minister – Sentono l’esigenza di parlare di corpi e linguaggio con chi questi temi li affronta ogni giorno e farlo qui, nella loro città ha per loro un impatto ancora maggiore. Saranno lə protagonistə del festival, non solo nell’organizzazione dell’evento, ma anche sul palco per dialogare con lə ospiti per guidare il pubblico in questo viaggio sovversivo».

Questi i manifesti degli eventi: