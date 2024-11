The Weight of Freedom di Nello Petrucci

Fino all’8 dicembre 2024 Nello Petrucci, con una delegazione di artisti italiani, partecipa a Dak’Art Off 2024, evento collaterale della Biennale di Dakart (Senegal) dove espone The Weight of Freedom (“Il peso della libertà”, murale con tecnica half-tone). L’Italia è rappresentata con una mostra collettiva dal titolo “Art et Droit: le rytme de l’Humanité” sul rapporto tra diritto e arte, organizzata dalla Fondazione Donà Dalle Rose in collaborazione con la Fondazione Léopold Sédar Senghor che ospita la mostra.

“In The Weight of Freedom, la figura solitaria della giovane donna che si spoglia degli abiti per protestare contro le imposizioni di un regime ha le sembianze della studentessa universitaria iraniana Ahoo Daryaei (…) Nell’opera è ritratta al culmine dell’atto di ribellione Nell’altro lato di The Weight of Freedom, le donne di colore che avanzano portando pesi sulla testa (grandi giare forse contenenti acqua) impersonano la resistenza quotidiana, la capacità di sostenere il peso delle aspettative sociali, dei ruoli imposti e delle oppressioni invisibili (…) La combinazione di questi due elementi crea un dialogo potente e significativo…”