Tramonti, la Costiera Amalfitana lontana dal turismo di massa

Una vacanza in Costiera Amalfitana non significa per forza turismo di massa. Appena più all’interno, rispetto ai classici paesi della Costiera, ad esempio, Tramonti è una piccola perla dove vivere una vacanza di relax tra natura e gusto.

Tramonti e le sue 13 frazioni propongono ai turisti una vacanza in montagna vista mare! Qui si può fare trekking tra le piante di limoni, arance e le vigne. Un’idea di scoperta è quella di percorrere il Sentiero delle 13 chiese’ del Cai Monti Lattari, lungo il quale apprezzare la natura e l’arte racchiusa in ogni piccola chiesa.

Organizzare una vacanza “alternativa” in Costiera è possibile, anche perché Tramonti non è l’unica proposta di questo genere. Certo, rispetto alla classica vacanza glamour, fatta di mare e cocktail al tramonto, è richiesta un minimo di organizzazione ed è bene documentarsi per non rischiare di perdere il meglio di questo tipo di vacanza, alla scoperta dell’anima più autentica della Costiera.

Se non si conosce nessuno in zona ma si è certi di come i consigli delle persone del posto siano meglio di 1000 guide anonime, Costieraamalfitana.com è il portale a cui affidarsi, ricco di consigli e racconti scritti da chi questi posti li conosce e li vive da sempre. Punto di riferimento editoriale indiscusso, questo sito permette di fare ricerche specifiche in base al tipo di vacanza che si desidera.

Scoprire il lato più autentico della Costiera significa anche gustare cibo genuino e prodotti locali. A Tramonti e dintorni, non c’è che l’imbarazzo della scelta, tra mozzarella fior di latte e pomodoro Fiascone, da gustare da soli o come ingredienti base della pizza tramontina, limoni amalfitani, come materia prima o come ingrediente per marmellate e liquori, e formaggi di capra o pecora. Più recente è la coltivazione dello zafferano, in via di scoperta, come le castagne del posto, usate anche per realizzare deliziose farine. Come non apprezzare, poi, la viticoltura? Qui la coltivazione della vite è definita eroica, proprio per le difficoltà a cui i wine makers devono essere preparati: viti coltivate su ripidi pendii, quasi sulla roccia e meccanizzazione praticamente inesistente.

Il frutto di questo lavoro, però, ripaga di ogni sacrificio: uve come il Tintore, che crescono su piante ultracentenarie, danno vita a vini unici e distintivi della Costiera Amalfitana. Ma il vino di Tramonti è anche frutto di altri vitigni autoctoni, come la Ginestra, la Bianca Tenera, la Pepella, il Piedirosso, la Scotola (Moscio) e il Palombino, da cui nascono vini che portano in sè quel sentore di salsedine prodotti in quantità davvero limitate.