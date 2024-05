A Palermo il primo Forum Nazionale della Biodiversità

Forum Nazionale della Biodiversità, organizzato dal National Biodiversity Future Centre a Palermo dal 20 al 22 maggio.

Lunedì 20 e martedì 21, Università di Palermo, “la comunità scientifica nazionale condividerà i risultati più significativi delle ultime ricerche”. Durante il Forum un workshop sarà riservato alla valorizzazione della biodiversità e all’Open Innovation per favorire e stimolare il dialogo tra le aziende e la comunità scientifica.

Mercoledì 22, Giornata mondiale della biodiversità, presentazione del primo Rapporto Annuale NBFC sullo stato della Biodiversità in Italia. “La comunità scientifica NBFC si apre al dialogo con i cittadini e le istituzioni per orientare le pratiche e le politiche istituzionali, creando consapevolezza sulla biodiversità come possibile soluzione alla crisi ambientale e socio culturale”. Si parlerà anche del progetto del Gateway di Palermo, “finalizzato a collegare la comunità scientifica con il sistema delle imprese, le amministrazioni pubbliche e i professionisti della conservazione della biodiversità”.