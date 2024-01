Accardo all’auditorium di Benevento

Sabato 27 gennaio Salvatore Accardo sarà in concerto all’Auditorium Sant’Agostino di Benevento. E terrà anche una masterclass per gli studenti del “Nicola Sala”.

Il Maestro sarà accompagnato da Laura Manzini al pianoforte ed Ermanno Calzolari al contrabbasso.

In programma: Wolfgang Amadeus Mozart (Sonata per violino e pianoforte in sol maggiore KV 310); Ludvig Van Beethoven (Sonata per violino e pianoforte in la maggiore op. 30 n. 1); Giovanni Bottesini (Gran duo concertante in la minore per violino, contrabbasso e pianoforte, BOT 111).