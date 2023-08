ANTIQUA / IL SUONO & IL SACRO

“Un piccolo festival di musica antica”. Vengono descritti così i concerti estivi che si terranno dal 19 al 27 agosto nelle Basiliche romaniche di Terra di Lavoro di S. Maria in Foro Claudio in Ventaroli di Carinola e in quella Benedettina di S. Angelo in Formis. Cinque appuntamenti a cura dell’Ensemble Dramsam e dell’Ensemble Oktoechos. A proposito, l’ingresso ai concerti è libero sino ad esaurimento posti.

CALENDARIO

Sabato 19 Agosto 20.30

Ventaroli di Carinola / Basilica di S. Maria in Foro Claudio

Ensemble Dramsam

Alessandra Cossi voce, synphonia, campane

Fabio Accurso liuto medievale, traversa medievale

Gianpaolo Capuzzo flauti diritti, flauto doppi

Elisabetta De Mircovich viella, ribeca, voce

Claudio Zinutti organo portativo, voce

Viatores – Canti di Cavalieri, Dame e Pellegrini sulle strade dell’Europa Medievale

”… Il concerto, suddiviso in tre sezioni, un prologo ed un commiato, descrive gli aspetti del pellegrinaggio medievale: i Canti dei Cavalieri – ossia il pellegrinaggio armato -, l’attesa – le dame attendono il ritorno del cavaliere -, i Canti di devozione – raccolti nel Libre Vermell de Montserrat…”

Prologo

Rosas das rosas(Alfonso X el Sabio -Cantigas de S. Maria)

Canti di Cavalieri

Chevalier mult estes(Anonimo)

Pax in nomine Domini(Marcabru)

Interludio dell’attesa

A chantar m’er(Beatritz de Dia)

Ay ondas che(Martim Codax)

Chanterai por mon couratge(Guillaume De Dijon)

Canti di devozione

Los seit goits(Llibre Vermell de Montserat)

Des oge mais(Cantigas de S. Maria)

Polorum Regina(Llibre Vermell de Montserat)

Emperaytritz(Llibre Vermell de Montserat)

Commiato

Santa Maria strela do dia (Alfonso X el Sabio – Cantigas de Santa Maria)

Domenica 20 Agosto 19.00 / 20.30

Angelo in Formis/ Basilica Benedettina

Ensemble Dramsam

Alessandra Cossi voce, synphonia, campane

Fabio Accurso liuto medievale, traversa medievale

Gianpaolo Capuzzo flauti diritti, flauto doppi

Elisabetta De Mircovich viella, ribeca, voce

Claudio Zinutti organo portativo, voce

> 19.00

MISSA MEDIEVALIS/ Sonet vox ecclesie

O tu illustrata / Antifona

(Hildegard von Bingen – XIII sec.)

De Sanctis Hellaro et Tatiano / Inno

(Codice di Gorizia – XIV sec.)

Gloria / Mottetto

(Antonius de Civitatae Austriae – XIV /XV sec.)

O Lilium / Tropo

(Codice XLI – Cividale del Friuli)

Sonet vox / Tropo

(Codice LVI – Cividale del Friuli)

In concomitanza con la Liturgia vespertina

celebrata da don Francesco Duonnolo

> 20.30

FLORES AQUILEIAE

“…Il programma propone prevalentemente il repertorio conservato a Cividale del Friuli – sede del Patriarcato di Aquileia nei secoli XIV e XV – … frammenti di sacre rappresentazioni con accenni gestuali, discanti, e raffinate composizioni di Antonius de Cividate…”

In Festo Sanctorum Virginis

(Inno della tradizione aquileiese)

In annunciazione Beata Maria Virginis rapresentatio

(Archivio del Capitolo di Cividale del Friuli- sec. XIV)

O Lilium Convalium

(Tropo-Cod. XLI – Cividale del Friuli)

Planctus Mariae et Aliorum in Die Parasceven

(Dramma Sacro sec.XIV – Archivio del Capitolo di Cividale del Friuli)

Ave Gloriosa Mater Salvatoris

(Tropo – Cod.LVI – Cividale del Friuli)

In resurrectione Domini N.J.C.

(sec. XIV – Ms. Chiesa di Cividale)

Sonet Vox Ecclesie

(Tropo – Cod. LVI – Cividale del Friuli)

Cum Desio vo’ cercando

(Lauda sec. XIV – attribuita a Antonio da Cividale)

Ave Maria Vergene Coronata

(Laude del 1495 di Petrus Haedus)

Ensemble Dramsam

Costituito a Gorizia nel 1985 e deve il suo nome ad un toponimo latino, di oscuro etimo, appartenuto ad un piccolo ed antichissimo borgo alle pendici del Carso goriziano. Si dedica alla diffusione del patrimonio musicale medievale di area linguistica romanza ed è tra i fondatori dell’Accademia Jaufré Rudeldi studi medievali. Harealizzato numerose incisioni discografiche per varie etichette – Quadrivium, Nota, Taukay, Ark, 21 Records, AK- Records -, nonché registrazioni radiofoniche e televisive. Ha tenuto per importanti istituzioni culturali italiane ed estere – Fenice di Venezia, Printemps bleu di Montpellier,Festival di Scwabisc Gmunde,Festival di Freiburg-Leipzig,Accademia Chigiana di Siena, Il Canto delle Pietre, Autunno Musicale di Caserta e di BarcellonaInstitut fur Auffurungpraxis di Michaelstein di Lipsia,Mittelfest,Musik Fest di Viktring, Festival delle Nazioni di Città di Castello,Festival de Arte Sacro di Madrid e Burgos, Festival di Montalbane, Stiriarte, Festival barocco di Zagabria,Festival dei due mondi di Spoleto,Festival di Lubjana, Teatro nazionale di Tirana, Festival Lent di Maribor, Festival di Cipro, Schnutgen Konzerte di Colonia, Mittelfest, Festival di Vilnius,Theatre Gaveau di Parigi, Festival di Cartagena -.

Domenica 27 Agosto 19.00 / 20.30

Angelo in Formis / Basilica Benedettina

Ensemble Oktoechos

Nadia Caristi / Eugenia Corrieri

Lisa Friziero / Marija Jovanovic voci

Lanfranco Menga direttore

Umberto Orlando&Maria Chiara Cecere voci recitanti

> 19.00

MISSA MEDIEVALIS / LAUS TRINITATI

Hildegard von Bingen

(1098-1179)

Laus Trinitati / Antifona

Kyrie IV /Canto gregoriano

Codice di Las Huelgas

(sec.XII – XIV)

Mottetto

Gratiosus de Padua

(sec. XIV)

Gloria in Excelsis Deo / Mottetto

Sanctus IV / Inno gregoriano

Codice di Las Huelgas

Salve Virgo Regia / Mottetto

Roma (sec.XII)

Salve Regina / Antifona

In concomitanza con la Liturgia vespertina

celebrata da don Francesco Duonnolo

> 20.30

ABELARDO ED ELOISA / UNA STORIA MEDIEVALE

Pietro Abelardo (1079-1142)

Lai des poucelles

Pietro Abelardo

Planctus David super Saul et Jonatha / Planctus

Codice di Las Huelgas (sec.XIII – XIV)

Columbae simplicitas / Conductus

Ave maris stella / Conductus

Pietro Abelardo

Epithalamica / Sequenza

Codice di Las Huelgas

In veritate comperi / Mottetto

Carmina Burana (sec.XII)

Ad cor tuum revertere / Conductus

Codice di Las Huelgas

Dum superbit impius / Mottetto

Codice di Las Huelgas

Quis dabit capiti meo aquam ? / Planctus

Carmina Burana

Coelum non animum / Conductus

Pietro Abelardo

O quanta qualia / Inno

Lettura di brani dell’Epistolario di Abelardo ed Eloisa

Ensemble Oktoechos

E’ uno dei migliori ensemble italiani specializzati nel repertorio vocale medievale ed ha tenuto concerti per importanti istituzioni culturali: Festival di Perugia e Torrechiara, Pievi in scena, Autunno Musicale di Caserta, Comitati nazionali per le Celebrazioni Federiciane e di Guido d’Arezzo, Università La Sapienza e Tor Vergata di Roma e Università di Padova, Associazione Amici di Verdi di Busseto, Concerti vesperali al Monastero di Bose, Biblioteca Casanatense e Accademia di Spagna di Roma, Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia e Fondazione Federico II di Jesi, Universidad de la Mistica di Avila, Gubbio Arte medievale, Guidoneum Festival di Arezzo, Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone, Settimana di Musica Sacra nel Duomo di Monreale e, su invito del Gran Teatro La Fenice, al Festival Lo spirito della musica di Venezia. Ha effettuato registrazioni per Rai2 e Rai3, mentre per la Tactus ha inciso vari CD con il repertorio del Graduale Marciano del sec. XIII, delle Cattedrali di Padova e Parma, il Concerto per le Sacre Ceneri, Venetia Mundi Splendor – musica e politica a Venezia tra Medioevo e Umanesimo. Tra le tante produzioni realizzate, particolare interesse hanno suscitato Abelardo ed Eloisa con Ugo Pagliai e Paola Gassman, La Storia di Sant’Orsola con Milena Vukotic, Hildegard von Bingen con Claudia Koll, Dramma liturgico Visitatio Sepulchri, il Concerto per le Sacre Ceneri e i due Drammi sacri In die Annunciationis e In die Purificationis. Fondatore e direttore dell’Ensemble Oktoechos è Lanfranco Menga, diplomato in Canto Gregoriano, Musicologia e Composizione presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma con i maestri Raffaele Baratta, Giacomo Baroffio e Vieri Tosatti, si è poi perfezionato con Sofia Bakman presso il Conservatorio Rimskij- Korsakov di San Pietroburgo, e specializzato in musica medievale a Monaco di Baviera con Andrea von Ramm. Ha tenuto concerti in Russia, Danimarca, Francia e Spagna, fa parte del gruppo di studio Cantus Planus della International Musicological Society e ha inciso per le case discografiche Tactus, Pentaphon e Flippermusic. Ha insegnato nei Conservatori S. Cecilia di Roma e Benedetto Marcello di Venezia.

Umberto Orlando & Maria Chiara Cecere

Hanno iniziato l’attività teatrale seguendo stage presso l’Officina Teatro di Michele Pagano, il Teatro Civico 14, nonché vari laboratori tra Roma e Caserta. Umberto ha partecipato a “La trilogia della Villeggiatura”, “Pinocchio” e “La Storia Vecchia” di Michele Pagano, “Antuono e I Doni dell’Orco” di Roberto Solofria, mentre Maria Chiara, come aiuto regista, a “Veleno “di Ilaria delli Paoli e “Costellazioni” di Roberto Solofria. Insieme hanno realizzato “L’amore è un parcheggio straniero” e “TRE”.