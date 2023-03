Giovedì 23 marzo, nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea a Roma, sarà presentato il volume dal titolo Basilicata. Un racconto d’arte contemporanea, di Antonello Tolve (Silvana Editoriale). Insieme all’Autore, interverranno: lo storico dell’arte Giuseppe Appella; Gianfranco Aiello, Presidente MAM- Musei Aiello Moliterno; Luigi De Lorenzo, Presidente MuA – Musei Aliano; Domenico Sammartino, Presidente Fondazione Leonardo Sinisgalli.

“Il volume racconta uno dei possibili viaggi alla scoperta di un territorio che ha la capacità di reinventarsi continuamente, non solo da una latitudine territoriale, ma anche nel campo delle arti contemporanee. Muovendo dai quattro musei, il Mig, Museo internazionale della Grafica, a Castronuovo Sant’Andrea, il Mam, Museo Aiello, a Moliterno, il MuA, Museo ad Aliano, e Il museo intitolato a Sinisgalli, a Montemurro, si offre in questa pubblicazione un compatto itinerario creativo, con opere di artisti nati in Basilicata e di molti altri che vi hanno lavorato immergendosi nel paesaggio, in un ambiente vitale che può essere compreso soltanto all’interno del suo mondo e della sua storia”.