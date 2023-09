Teatro Stabile d’Innovazione – Galleria Toledo, stagione 2023/2024. Si comincia il 29 settembre, fino al 1° ottobre, con “Spiriticchio. I fiori di Moro”, prodotto da Piccola Città Teatro. Scritto da Giovanni Chianelli e Giovanni Conforti. Interpretata da Ettore Nigro, al pianoforte Francesco Capriello. Regia di Mario Autore. Scene di Giancarlo Minniti.

Dalle note di regia.

Raccontare il vuoto, l’attesa di un popolo, attraverso un fioraio che quel giorno non-c’è-Sta-to, e invece avrebbe dovuto esserci, e occupare quell’unico spazio, in via Fani, dove l’automobile di Moro è stata incastrata dai suoi rapitori. Gli occhi del fioraio, Antonio Spiriticchio, sono occhi ingenui che non riescono a capire esattamente quali segreti possano celarsi dietro l’accaduto.

Dalle note sulle scene.

Giancarlo Minniti, definito “il riciclatore d’arte”, ha voluto ricreare una sorta di stanza della memoria facendo della scena una vera e propria installazione museale. Ha cercato di dar nuova vita a tutto il materiale “riciclato” che è stato utilizzato per la sua ricostruzione.

www.galleriatoledo.it – www.piccolacittateatro.it