Bimbimbici sul lungomare di Napoli

Bimbimbici, corteo in bici sul lungomare per sostenere la mobilità che non inquina e fa bene alla salute. Domenica 14 maggio, alle ore 10, con raduno in piazza del Plebiscito per la manifestazione nazionale Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) che si svolge in contemporanea in tutt’Italia. Un appuntamento che risalta in maniera particolare dopo il passaggio dell’altro giorno del Giro d’Italia a Napoli.

“Non ci stanchiamo mai di chiedere maggiore attenzione alla sicurezza e le infrastrutture capaci di portare in strada più biciclette. Continuare a pensare di liberare dagli ingorghi le strade cittadine senza offrire una valida alternativa all’auto, non fa bene alla salute dei cittadini e del territorio”, dice Teresa Dandolo, presidente di FIAB Napoli Cicloverdi.

Un’allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine principalmente per bambini e ragazzi accompagnati, ma aperta a chiunque. I piccoli biker potranno anche visitare il Museo Darwin Dohrn (DaDoM) per conoscere i segreti della biodiversità marina e dell’adattamento degli organismi viventi nel mondo sottomarino (qui però si paga).