Giovedì 26 dicembre, Cappella Palatina della Reggia di Caserta: “Concerto per un Giorno di Festa”, conclusivo della XXX edizione della Rassegna Autunno Musicale – Suoni e Luoghi d’Arte.

Orchestra da Camera di Caserta, diretta dal Maestro Antonino Cascio, accompagnata dal violinista Giovanni Angeleri.

In programma: la Romanza op. 50 di Ludwig van Beethoven; Concerto n. 3 in sol maggiore KV 216 per violino e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart; Sinfonia n. 82 “L’Orso” di Franz Joseph Haydn.

