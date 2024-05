Concluso il Salone del Libro di Torino

Si è conclusa ieri la XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Diamo un’occhiata ai numeri. 5 giorni, 222.000 visitatori, 137 mila mq espositivi, oltre 800 stand, 51 sale e 180 laboratori, oltre 2.000 eventi al Lingotto e 650 sul territorio con il Salone Off.

La vendita dei biglietti online è cresciuta del 4% rispetto al 2024, passando dall’80% all’84%, e il 29% degli acquirenti è stato under 25, il 61% under 40. In crescita i visitatori da Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria.

70.000 scatti realizzati dal team fotografi, oltre 13.965 articoli di cui 4.964 cartacei e 9.000 web, e oltre 3.000 passaggi radio e TV. Tra stampa e blogger oltre 4.900 presenze, mentre i professionali sono stati oltre 2.300 e gli insegnanti accreditati 3.432.

Sui canali social record di nuovi follower, visualizzazioni e interazioni. Su Instagram e TikTok più della metà dei follower ha meno di 34 anni, nella community di TikTok, un utente su tre non ha più di 24 anni. Dalla prima conferenza stampa del 14 febbraio, i contenuti pubblicati sulle tre maggiori piattaforme (Instagram, TikTok e Facebook) hanno raggiunto 7,6 milioni di persone e hanno generato circa 734mila interazioni. Quasi 90mila le persone che dai tre social sono arrivate al sito salonelibro.it e le visualizzazioni dei video su Instagram e TikTok sono state circa 40 milioni. Le persone raggiunte dalle IgStories sono state 5,3 milioni. I follower della pagina Facebook sono arrivati a 254.300, mentre 52.300 sono i follower su X.

In netta crescita le vendite di libri, fino al più 200% per alcuni editori. Difficile dare conto dei libri più venduti, davvero tantissimi.

28.343 tra docenti e studenti che hanno visitato il Salone 2024, di cui 5.230 provenienti da fuori regione. 1.341 classi sono arrivate da 20 regioni. 1024 studenti dalla Liguria, regione ospite di questa edizione.

Il programma di Educare alla Lettura, percorso formativo valido per l’aggiornamento di docenti e bibliotecari, ha visto la partecipazione di 3.200 persone, di cui 1064 tra bibliotecari e docenti.

18.000 i Buoni da Leggere (del valore di 10 euro) distribuiti al Salone: 13.000 sono stati messi a disposizione dalla Regione Piemonte e destinati a scuole d’infanzia, primarie e secondarie e ai ragazzi tra i 14 e i 21 anni in visita singolarmente al Salone e 5.000 quelli promossi da Edisu Piemonte e distribuiti agli studenti che frequentano le Università del Piemonte.

Hanno vinto il Premio Nazionale Nati per leggere. Per la sezione Nascere con i libri: Cristina Petit ed Elisa Mazzoli con “Mela Merenda” (Pulce edizioni, 2024); Susanne Strasser con “Tutti sul divano!” (Terre di mezzo, 2024); Sergio Ruzzier con “Fox+Chick. Diciassette fiocchi di neve e altre storie” (Topipittori, 2023): Per la sezione Crescere con i libri: Leo Timmers con “Dov’è il drago?” (Pulce edizioni, 2022). Per la sezione Reti di libri – Progetto consolidato: Comune di Piombino (LI). Per la sezione Reti di libri – Progetto esordiente: ASST Spedali civili di Brescia. Per la sezione Pasquale Causa: la pediatra Lucia Tubaldi.

Tra i prossimi appuntamenti del Salone: Lungomare di Libri a Bari; Portici di Carta, Torino; Festa del libro medievale e antico di Saluzzo; Mi prendo il mondo, Parma.

Il Salone tornerà ad accogliere editori, lettori, autori e autrici dal 15 al 19 maggio 2025.