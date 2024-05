Bandiere Blu 2024, confermate le 5 nell’AMP Punta Campanella

Premiate Massa Lubrense, Positano, Sorrento, Vico Equense e Piano di Sorrento. I cinque comuni dell’AMP Punta Campanella confermano, ancora una volta, la Bandiera Blu. Per ottenere il vessillo conferito dalla Fondazione per l’Educazione Ambientale hanno preparato una documentazione specifica riguardante la qualità delle acque, attestata dall’Arpac, la gestione dei rifiuti, le attività di educazione ambientale e altri aspetti. La presenza di un’Area Marina Protetta e le diverse attività condotte insieme ai comuni sono stati molto importanti nell’assegnazione dei punteggi che hanno portato a questo risultato.

“Già in primavera – ha commentato Lucio Cacace, Presidente dell’Amp Punta Campanella – alcune riviste e organizzazioni internazionali avevano riconosciuto il grande valore di due siti della nostra Area Marina Protetta: la Baia di Ieranto, inserita tra le 100 spiagge più belle al mondo e prima in Italia nella Guida Lonely Planet, e Marina del Cantone, riconosciuta tra le spiagge più Blue d’Europa dall’agenzia internazionale Cv Villas.”

Per Massa Lubrense, che potrà esporre la bandiera blu in 4 spiagge (Marina del Cantone, Recommone, Baia delle Sirene e Puolo) si tratta del 17° riconoscimento consecutivo, cosi come per Positano. 7 e 5 anni consecutivi, invece, per Sorrento, Piano di Sorrento e Vico Equense.

Le bandiere blu danno valore anche al lavoro svolto dall’Area Marina Protetta di Punta Campanella con una serie di azioni di sensibilizzazione, educazione e informazione ambientale per la qualità delle acque e per la pulizia delle spiagge.