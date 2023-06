Controlli contro il diportismo selvaggio a Punta Campanella

Estate calda sul fronte del traffico marittimo tra la costiera sorrentina, quella amalfitana e Capri, una delle zone con il più alto transito di unità da diporto turistico del Mediterraneo. Questa la previsione dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella, che si estende dal Capo di Sorrento fino a Tordigliano a poche miglia da Positano, e nella quale quindi transiteranno a breve migliaia di imbarcazioni. Un’area ricca di biodiversità con diversi siti di grande rilevanza da tutelare: il Vervece, Vetara, Punta della Campanella, la Baia di Ieranto, Crapolla, Li Galli.

Il regolamento del Parco Marino prevede una serie di divieti che “hanno l’unico scopo – spiega il Direttore dell’AMP Punta Campanella, Lucio De Maio – di preservare questo incredibile patrimonio ambientale e di biodiversità. È fondamentale che tutti rispettino le regole. In mancanza sono previste sanzioni, in alcuni casi anche molto dure. Ci sono zone inaccessibili, come il Vervece e Vetara. Anche il rumore delle imbarcazioni può infastidire la fauna marina, in particolare i mammiferi. Il moto ondoso del troppo traffico, soprattutto quello a velocità sostenuta, può creare, invece, problemi e danni agli organismi che si attaccano alle rocce. Per non parlare poi del danno arrecato alla posidonia con gli ancoraggi in zona vietata.”

E quindi cosa si fa, se non per evitare, almeno per ridurre il problema? I mezzi e gli uomini della Capitaneria di Porto intensificheranno i controlli già a partire dai prossimi giorni. Una sorta di task force per assicurare l’osservanza di “vincoli e divieti di immediata interpretazione, facili da rispettare per godersi al meglio una giornata in barca, senza causare danni all’ambiente e in tutta sicurezza”.

Quindi cari diportisti e charteristi date un’occhiata al regolamento del Parco: https://www.puntacampanella.org/normativa-di-riferimento-area-marina-protetta-di-punta-campanella