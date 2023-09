Cracking Art a Casalnuovo di Napoli

La Cracking Art è conosciuta soprattutto per le installazioni urbane caratterizzate da grandi animali in plastica colorata rigenerata. Il Centro Studi Nappi, associazione di promozione sociale, la porterà a Casalnuovo di Napoli. “Posso anticipare che una delle creazioni della Cracking Art è stata acquistata per una installazione permanente nel nuovo spazio che allestiremo per svolgere nei prossimi mesi tante attività all’aperto. – ha detto Giovanni Nappi – Sveleremo poi la figura scelta, che darà anche il nome alla nostra nuova area di Outdoor Education.”

