Dedalus. Memoriae / il senso di un luogo

‘Tre giorni per rendere visibile il capitale che serve al Sud’. E’ il messaggio con il quale viene presentato, citando Carlo Borgomeo, “Memorie / Il senso di un luogo”. Le parole di Elena de Filippo, presidente di Dedalus Cooperativa Sociale, spiegano bene l’iniziativa:

“Non solo tre giorni per presentare il lavoro fatto fin qui ma anche un modo per darci orientamenti e prospettive per guardare avanti, con nuove idee e progetti. Facendo del lavoro sociale un luogo di intreccio tra diritti, rigenerazione urbana, cultura, economia. Come motore di abilitazione dell’emancipazione di luoghi e persone. Come presupposto di sviluppo giusto”.

Lunedì 20 marzo – Magazzini Fotografici – vernissage. Di case, di artisti, di cose. Reportage a Porta Capuana, a cura di Claudio Menna.

Martedì 21 marzo – Fondazione Morra Greco – workshop per le scuole Natural Memories / Ricordi Naturali, a cura di Alessia Montefusco. Nel pomeriggio – Officine Gomitoli – Tè con le ragazze, laboratorio di educazione ai sentimenti a cura di Ruwani Perera e Stefania Carnevale, e l’incontro con la redazione della web Radio Go-Go a cura di Fatima Ouazri, Fabrizio Rocco e Joe Zerbib.

Mercoledì 22 marzo – Officine Gomitoli – il convegno Memoriae. Il senso di un luogo. Riflessione sull’area di Porta Capuana. Quindi, presentazione della rivista Officina/03. Segue la proiezione del documentario Le voci di Porta Capuana: il senso di un luogo ne.

Infine, presentazione del libro SUD. Il capitale che serve. Con l’autore Carlo Borgomeo, Presidente di Fondazione con il Sud, dialogano Laura Lieto (Assessora all’Urbanistica Comune di Napoli), Ambrogio Prezioso (Presidente associazione EST(ra)moenia), Elena de Filippo (Presidente Dedalus).

“Nel corso delle tre giornate saranno presentati progetti artistici e culturali che, seguendo il modello arte-educativo di Officine Gomitoli, esplorano la Memoria… come strumento di conoscenza e sviluppo delle personalità, oltre che come messaggio educativo… Si sono attraversate varie forme d’arte tra cui: fotografia, linguaggi multimediali, arti visive, cinema e comunicazione grafica e verbale...”

