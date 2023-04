Abbonamento Musei, realtà non profit che ha per obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale, ripropone Disegniamo l’arte in Lombardia. Sabato 15 e domenica 16 aprile dedicati a visitatori dai 6 ai 14 anni. Il tema è quello della scoperta: armati di matite e pennarelli, i giovani artisti reinterpreteranno le opere delle mostre (#disegniamolarte).

Hanno aderito al progetto 66 musei lombardi. A Milano – Museo del Duomo, Museo d’Arte e Scienza e Leonardo3 Museum – si festeggerà il compleanno di Leonardo da Vinci. Astrologia al Museo Bagatti Valsecchi. Caccia al tesoro alla Fondazione Stelline. Workshop al Museo di Storia Naturale.

Nelle province lombarde, tra gli altri: il Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi” di Bergamo; sempre a Bergamo, l’Orto Botanico; Civico Museo Archeologico di Angera, nel varesotto; Villa Bernasconi, nel comasco; Museo di Palazzo d’Arco a Mantova; Museo per la Storia dell’Università di Pavia; Biblioteca Morcelli – Pinacoteca Repossi di Chiari.

www.abbonamentomusei.it