E-game per futuri ambientalisti

A fine novembre l’Amp Punta Campanella organizza due eventi in penisola sorrentina per presentare i due prodotto finali del progetto Eco Patrols: un e-game per avvicinare i più giovani al rispetto della natura e un manuale didattico sulla tutela della biodiversità, della risorsa acqua, sulla gestione dei rifiuti e sull’uso consapevole del cibo. Eco Patrols rientra nel programma europeo Erasmus+.

L’e-game, un videogioco, e il manuale didattico, un libro con 8 moduli educativi, sono stati realizzati da 5 partner europei, tra i quali figura l’Area Marina Protetta Punta Campanella come partner italiano. Il lavoro si è sviluppato per due 2 anni e prima della pubblicazione sia il manuale che l’e-game sono stati testati più volte da gruppi di ragazzi appartenenti al territorio dei 5 partner.

Entrambi sono pubblicati sulla pagina web https://eco-patrols.eu/. Il manuale è già disponibile on-line in 6 lingue (compreso l’italiano e l’inglese), mentre l’e-game sarà solamente in inglese.

I due prodotti saranno presentati il 29 novembre presso la Sala conferenze dell’AMP Punta Campanella a Massa Lubrense e il 30 novembre presso l’Associazione Barattoli Cosmici di Piano di Sorrento.