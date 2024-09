E’ nata a Firenze la Coalizione TESS

Lo scorso 6 settembre 2024, a Firenze, è nata la Coalizione TESS (Transizione Energetica Senza Speculazione) tra 36 associazioni internazionali e nazionali e comitati locali. La Coalizione “nasce dalla necessità di proteggere i territori dall’impatto devastante delle speculazioni energetiche attualmente in atto. Gli incentivi miliardari destinati agli impianti rinnovabili, puntualmente scaricati sulle bollette degli italiani, da qui ai prossimi anni sono infatti destinati a danneggiare irreparabilmente il nostro paesaggio, le aree naturali e i nostri Appennini perché è su questi, anziché sulle aree realmente idonee (urbane, industriali, degradate), che agli investitori (non alla collettività e all’ambiente) conviene installare gli impianti”.

Sarebbero “innumerevoli i progetti in corso di autorizzazione, con batterie di accumulo, pannelli fotovoltaici nei campi ed abbattimenti di ettari di boschi nei crinali appenninici per far posto a gigantesche pale eoliche, in uno tra i paesi meno ventosi d’Europa”. Quindi “un controsenso rispetto agli obiettivi della lotta al cambiamento climatico”. Ma anche “rispetto alla lotta al dissesto idrogeologico”.

TESS sottolinea come l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nel suo report del 2023 sul consumo del suolo, abbia evidenziato che per gli impianti di energia rinnovabile sarebbero già disponibili aree edificate che potrebbero essere ricoperte di pannelli fotovoltaici consentendo di raggiungere gli obiettivi 2030.

Club Alpino Italiano GR Toscana Club Alpino Italiano Sezione di Firenze

Italia Nostra Toscana APS – Italia Nostra Firenze – Italia Nostra Arezzo – Italia Nostra Forlì – Italia Nostra Cesena – Italia Nostra Valmarecchia I Cammini di Francesco in Toscana

WWF Forlì-Cesena – WWF Rimini

LIPU Firenze Mountainwilderness Italia

ProNatura Firenze

L’Altritalia Ambiente

Gruppo di Intervento Giuridico

Gufi – Gruppo Unitario Foreste Italiane

Amici della Terra

Altura Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti – ODV

Associazione Atto Primo Salute Ambiente Cultura ODV

Appennino Sostenibile (Appennino Aretino, Val Tiberina e Montefeltro)

Apuane Libere Associazione

Al di là del Fosso – A’d là dé Foss (Pennabilli, RN)

Comitato Alberi Empoli Viale IV Novembre (Empoli, FI)

Comitato Ambiente e Salute Tuscia (Farnese, VT)

Comitato Gioconda Valmarecchia

Comitato no eolico industriale di Firenzuola (Firenzuola, FI)

Comitato per la Salvaguardia di Postignano (Fauglia, PI)

Comitato per la Tutela del Crinale Mugellano – Crinali liberi (Mugello, FI)

Comitato Pro-Montauto (Manciano, GR)

Comitato Salviamo l’Appennino Faentino-Forlivese

Crinali Bene Comune (Valmarecchia, Appennino Aretino-Romagnolo,

Montefeltro, Alta Val Tiberina)

MaremmAttiva (Pitigliano-Sorano, GR)

Movimento per la Terra Non Una di Meno Mugello (Mugello, FI) Terre Val di Cornia (Piombino, LI)