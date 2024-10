European Biotech Week alla Parthenope

XII Edizione della European Biotech Week (EBW), percorso di formazione scientifico-culturale dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” in collaborazione con Propeller Club Port of Naples, Assobiotec/Federchimica, Cnr-Ipcb, Fondazione Dohrn e Fondazione Marevivo ETS.

“La kermesse, svoltasi nell’Aula Magna dell’ateneo campano in collaborazione con la Naples Shipping Week (NSW), è stata pensata per avvicinare e coinvolgere i giovani attraverso la scienza, la ricerca e l’innovazione, alla difesa del mare e più in generale dell’ambiente e della vita approfondendo tematiche di stretta attualità come, ad esempio, gli effetti del cambiamento climatico”.

Tra le nuove leve protagoniste di questa edizione 2024, anche i ragazzi del IV liceo Scientifico dell’Istituto “Salesiani Sacro Cuore Vomero” con il loro compagno Ernesto De Amicis. Il quindicenne del Circolo Savoia ha recentemente vinto il titolo di campione europeo under 19 di WingFoil ed è stato invitato a salire sul palco dell’European Biotech Week per illustrare il suo spettacolare sport oltre che per raccontare quanto sia bella Napoli “vista dal mare”.