Giornata Nazionale del Mare, a Palazzo San Giacomo Blue Schools

11 aprile, Giornata Nazionale del Mare. Presentato a Palazzo San Giacomo, dagli assessori Maura Striano ed Edoardo Cosenza, il programma ‘Blue Schools’ dell’Unione Europea. Il Comune di Napoli, infatti, intende promuovere l’adesione delle scuole cittadine al network ‘Blue Schools’ che ha l’obiettivo di tutelare il mare accrescendo la consapevolezza, tra i giovani, del suo valore e dell’influenza che ha sulla società. Attraverso progetti educativi sviluppati direttamente dalle scuole e rivolti a studentesse, studenti, famiglie e insegnanti.

Hanno illustrato il programma Francesca Santoro, responsabile delle attività di educazione all’oceano della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco, e Arturo Incerti, rappresentante della Commissione Europea. Di salvaguardia della salute e dei mari hanno parlato il dirigente dell’unità operativa Mare dell’Arpac, Giuseppe Onorati, e Annamaria Colao, titolare della cattedra Unesco dell’Università Federico II.

Nel corso dell’incontro è stato consegnato un riconoscimento alle studentesse e agli studenti di due classi degli Istituti comprensivi ‘Salvo D’Acquisto’ e ‘Ferdinando Russo’, che hanno conquistato il premio Oceano Pour Tous promosso dall’Istituto Oceanografico di Monaco-Montecarlo.

“Napoli, posta al centro del Mediterraneo, è la maggiore città di mare d’Italia e si distingue per la bellezza della sua costa – ha ricordato l’assessore Cosenza – Il mare rappresenta, dunque, una risorsa importante e strategica per la città e necessita di particolare tutela da parte delle istituzioni e dei singoli cittadini. Avviare i bambini e i ragazzi alla conoscenza dell’ecosistema marino è il miglior modo per incentivare comportamenti virtuosi”.