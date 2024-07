Hikikomori: Jammuncenne

In Giappone si dice “hikikomori”, in italiano “stare in disparte”. Persone che arrivano a livelli estremi di isolamento, rifiutando il contatto con le persone e il mondo esterno.

Gli studenti del Centro di Produzione Video del Liceo F. Sbordone di Napoli hanno realizzato un reel, un video breve da condividere, per sensibilizzare sull’argomento studenti e genitori. In napoletano e in italiano. Per non lasciare ‘indietro’ nessuno. In Italia ci sarebbero tra 50mila e 100mila Hikikomori solo nella fascia studenti e circa 200mila considerando tutte le fasce di età.

Tutor del progetto Centro di Produzione Video è il Prof. Francesco Medugno. Lavoro a cura di Antonio Puca e Marco Calafiore.

https://youtu.be/Eya1InvaRyI