Il Cineforum di Arci Movie torna al Pierrot di Ponticelli

Il prossimo 2 marzo parte la XXXII edizione del Cineforum di Arci Movie. Di nuovo al cinema teatro Pierrot di Ponticelli, ormai integralmente ristrutturato. E si riparte con il film “La stranezza” del regista Roberto Andò che sarà presente in sala. Protagonisti Toni Servillo, Renato Carpentieri, Ficarra & Picone e Luigi Lo Cascio.

Ma anche altri appuntamenti vedranno in sala i registi che presenteranno i loro film: il 22 marzo Pippo Mezzapesa con “Ti mangio il cuore”, l’11 aprile Ciro D’Emilio con “Per niente al mondo” e il 18 aprile Roberto Faenza con “Hill of Vision”. Inoltre, “Grazie ragazzi”, “Elvis”, “Sì, chef! La brigade”, “La signora Harris va a Parigi”, “Il signore delle formiche” e “L’ombra di Caravaggio”. Infine, due appuntamenti speciali: “La giunta” di Alessandro Scippa, presente in sala, e “30 anni di cinema a Ponticelli” introdotto dalla regista Isabella Mari.

Se il Cineforum riparte il 2 marzo, il Pierrot comincia a lavorare il giorno 1 con le scuole. Con gli appuntamenti mattutini della XXX edizione della rassegna “Lo Schermo e le Emozioni”, dedicata agli studenti per avvicinarli al linguaggio cinematografico.

“…la straordinarietà del nostro ritorno al Pierrot è rappresentata dal fatto che l’Arci Movie non riprende le sue attività in una malandata sala di periferia (…) la sala fredda degli anni scorsi, dove bisognava scegliere con molta attenzione dove sedersi, è stata trasformata in un luogo accogliente, bello, elegante…” così Enzo Mauriello, curatore del Cineforum.

www.arcimovie.it