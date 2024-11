Il Comune di Pompei omaggia le Vittime civili di Guerra

Presso la Sala Consiliare del Palazzo De Fusco, il Municipio di Pompei, nel tardo pomeriggio di giovedi 21 Novembre, il Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, consigliere metropolitano con Delega per il Turismo, ha presieduto una intensa e partecipata Cerimonia civica di Commemorazione delle Vittime civili di Guerra a Pompei, insieme a una cinquantina di parenti di vario grado, oggi discendenti delle vittime commemorate.

La Redazione scrivente pubblica volentieri la notizia dell’evento, perché esso è scaturito da più di un articolo, pubblicato durante questo anno 2024, da questo Giornale Gente e Territorio, a firma del collega giornalista e storico Federico L.I. Federico.

In occasione di quelle pubblicazioni, il consigliere metropolitano e sindaco Lo Sapio – evidentemente lettore abituale gradito del nostro giornale – contattò il collega Federico per un incontro congiunto, cui partecipò anche l’operoso e attivo Presidente del Consiglio comunale Giuseppe La Marca.

Insieme riconobbero che Gente e Territorio segue con puntualità le vicende che interessano Pompei, sia per la sua straordinaria dualità di capitale della Cultura archeologica e della Fede mariana, sia come vivo centro urbano della conurbazione napoletana, con funzione di leadership del comprensorio vesuviano.

E, insieme dunque, concordarono che il risultato dell’incontro amichevole e fattivo, fosse un impegno per la successiva individuazione toponomastica – nella Primavera del 2025 – di uno spazio pubblico, da dedicarsi alla memoria dei tragici eventi bellici e postbellici che, in passato, causarono vittime civili le quali, a Pompei come nel comprensorio vesuviano sono state dimenticate, quando non ignorate del tutto.

Per tenere vivo l’impegno, il sindaco Lo Sapio propose anche un incontro collettivo con i numerosi parenti e discendenti delle Vittime civili pompeiane, chiedendo al nostro collega Federico di funzionare da memoria storica, fornendo i dati e le notizie utili, recuperabili dalla vecchia cronaca, ormai storicizzatasi.

Con puntualità rara di questi tempi, nel pomeriggio di giovedì 21 novembre, si è tenuto l’incontro. Il Sindaco Lo Sapio ha annunciato il proprio impegno istituzionale per la individuazione di uno Spazio Pubblico dedicato alle vittime civili di Guerra, a imperituro ricordo della nefandezza delle Guerre, a Pompei, Città della Pace Universale, come la volle e la definì il Beato Bartolo Longo.

Nell’incontro pubblico hanno svolto funzioni di Relatori il già citato e noto collega Architetto Federico – autore di un nuovo libro dedicato a Pompei nel Dopoguerra – e il Filosofo e Docente di Filosofia Nando Meccariello. Entrambi, pompeiani di nascita, si sono alternati, con i partecipanti all’evento, in un positivo e propositivo scambio di riflessioni e notizie, con cui si si è data “dignità di storia pubblica, condivisa dalla comunità, a tragedie private familiari”.

In un momento storico in cui, purtroppo, si propaga in tutto il mondo la furia di guerre che mietono vittime civili.