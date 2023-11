“Il futuro NELLA tradizione” a Procida

Se vogliamo salvare il mare, dobbiamo mangiarlo. Proprio così. E’ questo il claim del progetto “Il futuro NELLA tradizione” sviluppato dal Comune di Procida nell’ambito delle misure di supporto al comparto pesca, finanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). Verranno presentate a Procida il primo dicembre, in Piazza Marina Grande, durante il convegno “La cura del mare”. Poi, sabato 2, cooking show.

Due gli ambiti di intervento: riduzione dell’impatto ambientale (microplastiche a mare) legato all’utilizzo di cassette in polistirolo, attraverso l’acquisto di casse a rendere, e promozione del prodotto locale a miglio zero il più diversificato possibile, per non concentrare lo sforzo di pesca su poche specie ittiche che rischiano di essere portare al limite della sopravvivenza e preservare la biodiversità.