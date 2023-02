Inquinamento acustico, convenzione Arpac – Comune di Eboli

L’Autore è Direttore Tecnico di Arpac.

L’Arpac e il Comune di Eboli hanno sottoscritto una convenzione, a titolo oneroso, per l’esecuzione di attività di controllo sul territorio in materia di inquinamento acustico, per l’anno 2023.

Ricordiamo che la Legge quadro sull’inquinamento acustico – n. 447/1995 e s.m.i. – assegna ai Comuni le funzioni amministrative del controllo e delle verifiche del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico (all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali), nonché dell’emanazione di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture e di provvedimenti di licenza e/o autorizzazione all’esercizio di attività produttive.

Ai sensi della Legge n. 10/1998 e s.m.i. di istituzione di ARPAC, i Comuni, per l’esercizio delle funzioni di controllo ambientale, possono avvalersi della suddetta Agenzia regionale. Quest’ultima, infatti, come da mission istituzionale, assicura agli Enti locali la necessaria attività di consulenza e il relativo supporto tecnico-scientifico e analitico, sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma.

In questo contesto si inserisce la convenzione in questione, relativa al controllo richiesto dall’Amministrazione Comunale di Eboli per le numerose segnalazioni di presunto inquinamento acustico effettuate dai propri cittadini. La convenzione prevede anche la possibilità di estendere i controlli ad altre matrici ambientali, quali emissioni in atmosfera e qualità dell’aria, rifiuti, CEM-campi elettromagnetici, rifiuti, qualora il Comune lo richieda.

Il Comune di Eboli garantirà ai tecnici dell’Arpac l’accesso alle aree per i necessari sopralluoghi e metterà a disposizione degli stessi qualunque documento utile alla migliore e più rapida definizione delle attività oltre che, se necessario, il personale del proprio Ufficio Ambiente e/o della Polizia Locale.

L’Arpac trasmetterà le relazioni complete di misure fonometriche al Comune di Eboli entro dieci giorni dal sopralluogo fatto, in conformità al verbale compilato dall’U.O. Aria e Agenti Fisici del Dipartimento di Salerno. Invece, per i campionamenti delle altre matrici ambientali, effettuati in appositi sopralluoghi, le tempistiche saranno dettate dai tempi tecnici delle analisi e della trasmissione dei Rapporti di Prova da parte dei laboratori dell’Area Analitica Arpac. Anche le relazioni per le emissioni in atmosfera e qualità dell’aria, rifiuti, campi elettromagnetici saranno prodotte dalle U.O. dell’Area Territoriale del Dipartimento Provinciale Arpac di Salerno entro dieci giorni dalla data di consegna dei rapporti di prova.

Va sottolineato che attualmente la convenzione, della durata di un anno, prevede l’esecuzione di n. 30 attività di controllo in tema di emissioni acustiche (sopralluoghi con misure fonometriche), attraverso le quali si pone l’obiettivo di tutelare la salute dei propri cittadini e verificare il rispetto della normativa di settore, oltre che individuare eventuali aree critiche da un punto di vista ambientale.