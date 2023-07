Ischia, armatori e parlamentari europei a confronto

“Salvaguardare e promuovere il ruolo strategico del trasporto marittimo quale infrastruttura essenziale per garantire la continuità territoriale, l’approvvigionamento delle merci, il turismo, la coesione economica e sociale delle isole tenendo conto delle specificità geografiche di ogni singolo territorio”. Questa la richiesta avanzata ieri dagli armatori del golfo di Napoli alla Commissione Trasporti e Turismo (TRAN) del Parlamento europeo, guidata dalla Presidente Karima Delli, in occasione dell’incontro organizzato da Assarmatori a Ischia.

A bordo della motonave Medmar Giulia: Maurizio Aponte, DG di Navigazione Libera del Golfo; Giuseppe Langella, AD di SNAV, e Salvatore Lauro, Presidente di Volaviamare. Tutti membri della Commissione Corto Raggio e TPL di Assarmatori.

“Con la Commissione TRAN abbiamo intessuto da tempo un dialogo costante e produttivo – commenta il Presidente di Assarmatori, Stefano Messina – confermatosi particolarmente utile, ad esempio, quando si è trattato di inserire misure specifiche proprio per i collegamenti con le isole minori nelle proposte del pacchetto Fit For 55. Non ultimo nel Regolamento Fuel EU Maritime, approvato proprio ieri in via definitiva anche dal Consiglio dell’UE, dove è riconosciuta la peculiarità di questi territori. Le sfide per il mondo armatoriale riguardano, nell’immediato, lo sviluppo infrastrutturale e portuale nonché il percorso verso la decarbonizzazione: momenti di confronto, come quello di Ischia, sono fondamentali per potere affrontare tali sfide con piena consapevolezza sia da parte delle Istituzioni, sia da parte degli operatori economici”.

Sul tema della sostenibilità ambientale, gli armatori del Golfo hanno illustrato agli Europarlamentari gli investimenti già effettuati e quelli che sono programmati a breve per gli anni a venire.