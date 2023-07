Punta Campanella in spiaggia a Marina di Puolo

Torna l’iniziativa estiva dell’Area Marina Protetta Punta Campanella con l’infopoint presso la spiaggia libera del “Fico”. Educazione ambientale direttamente in spiaggia a Marina di Puolo. L’iniziativa si chiama PC on the beach (Punta Campanella in spiaggia) e si svolgerà dal 3 agosto all’8 settembre. Rivolta soprattutto ai più giovani. Giochi interattivi, informazioni sulla biologia marina, sulle specie, sulla biodiversità, sull’importanza di tutelare il mare e l’ambiente.

Quest’estate le attività saranno incentrate soprattutto sul progetto europeo Life SeaNet, coordinato da Legambiente, con Punta Campanella come partner. Una rete per il mare, con l’obiettivo di migliorare la gestione e le informazioni sui siti marini della Rete Natura2000, la più estesa rete di aree protette del pianeta. L’Amp Punta Campanella, che gestisce il sito marino “Fondali marini di Punta Campanella e Capri”, ha già cominciato i monitoraggi di alcune specie presenti in zona.

Ma i ragazzi saranno coinvolti anche in altri progetti. Come Life Delfi, per la salvaguardia dei delfini, o le azioni di tutela delle tartarughe marine. Ci saranno poi i giovani volontari stranieri del Project Mare. Parteciperanno i volontari dell’Associazione locale Antico Borgo di Puolo che, insieme a Penisola Verde, all’Amp Punta Campanella e al comune di Massa Lubrense, hanno ripulito la zona nei pressi della spiaggia libera del “Fico” nelle scorse settimane.